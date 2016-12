Strootman anima della Roma: "Temevo non sarei tornato a giocare"

Rientrato in campo a pieno regime dopo gli infortuni degli ultimi anni, Kevin Strootman sorride: "Grazie ai ragazzi della Primavera, mi hanno aiutato".

Il 2016 della Roma va in archivio con il secondo posto, con l'ottima media fatta registrare dal suo arrivo da Luciano Spalletti e con la grande notizia del ritorno in campo di Kevin Strootman. Per nulla scontato, dopo il calvario che il centrocampista olandese ha dovuto sopportare negli ultimi anni.

Al sito ufficiale del club giallorosso, Strootman confessa la propria paura di non riuscire più a tornare a giocare ad alti livelli: "In allenamento sbagliavo tante cose, ho pensato che forse non sarei mai tornato in prima squadra".

Importante è stato l'apporto dei ragazzi della Primavera, con i quali l'ex PSV si è allenato in attesa del graduale reinserimento nella rosa di Spalletti: "Li ringrazierò sempre, anche loro mi hanno aiutato molto in un periodo non semplice. Era difficile per me, dopo tre interventi, tornare in campo. Ti mancano tante cose: la forma fisica, la fiducia".

Infine, un aneddoto: "Quando mi allenavo con loro nessuno voleva entrare su di me, erano sempre a distanza di due metri, allora ho anche parlato con De Rossi (Alberto, l'allenatore della Primavera, ndr) e con i ragazzi e ho detto loro 'se non entrate non tornerò mai in campo!'".

Strootman, in barba ad ansie e paure, ce l'ha fatta: è rientrato a pieno regime, ha ritrovato rapidamente il ritmo ed è tornato a comandare il centrocampo della Roma come faceva nel 2013/14, la sua prima stagione italiana. Scendendo in campo in 16 delle prime 18 giornate e trovando pure il gol in due occasioni, tra cui nel derby.