Da oggetto misterioso a pilastro: Fazio si è preso la Roma

Giunto alla Roma tra lo scetticismo generale, Federico Fazio ha saputo sovvertire i giudizi diventando un perno della difesa: a giugno sarà riscattato per appena 3 milioni.

Il suo acquisto dal Tottenham (prestito oneroso a 1,2 milioni) era stato accolto all'insegna dello scetticismo, in 4 mesi invece Federico Fazio ha messo a tacere i mugugni prendendosi la Roma.

Da oggetto misterioso a certezza, il difensore argentino è diventato in breve tempo il pilastro insostituibile della retroguardia di Spalletti: sicuro nelle chiusure, lucido nel far partire l'azione, Fazio è probabilmente la sorpresa più piacevole della prima metà di stagione giallorossa.

"E' un giocatore di personalità e qualità, non è il socio della Littizzetto. Lo volevo già quando ero in Russia e visto che in Spagna e Inghilterra non giocava ho chiesto di portarlo qui". Il tecnico della Roma ha voluto sottolineare così l'importanza del centrale nel proprio progetto, rispondendo a chi aveva accolto il suo arrivo con un po' troppa ironia.

Fazio è partito indietro nelle gerarchie del pacchetto difensivo, ma pian piano ha scalzato i vari Vermaelen e Juan Jesus che si sono ritrovati costretti a lasciargli strada. Mentre Rudiger è stato spostato a destra per favorirne l'impiego. Avendo collezionato il numero di presenze necessario, sarà riscattato dagli Spurs per appena 3,2 milioni.

Dal 18 settembre con la Fiorentina, in campionato, l'argentino le ha giocate tutte; in Europa League la musica è la stessa, eccezion fatta per la panchina contro l'Austria Vienna al ritorno: 22 gettoni e un goal (contro l'Astra Giurgiu). Fazio si è preso la Roma.