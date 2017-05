Felix Brych, chi è l'arbitro della finale tra Juventus e Real Madrid?

Avvocato in una banca di Monaco di Baviera, ma anche talent scout, Brych è internazionale dal 2007: dirigerà Juventus-Real Madrid

Dopo le ore 23:00 di mercoledì 10 marzo, è scattato il countdown per la finale di Champions League 2017. La Juventus è stata la prima a raggiungere l'ultimo atto della competizione europea, seguita il giorno dopo dal Real Madrid dell'ex Zidane: a Cardiff, il 3 giugno, si deciderà la regina del Vecchio Continente.

La UEFA ha comunicato anche il direttore di gara che arbitrerà Juventus-Real Madrid, ovvero Felix Brych, conosciuto dai bianconeri per la gara d'andata dei quarti giocata da Madama contro il Porto. Ma chi è il fischietto scelto per la finalissima di Champions League?

Classe 1975, nato a Monaco di Baviera, Brych ha esordito in Bundesliga nel 2004, a 29 anni: tre anni dopo è diventato arbitro internazionale, dirigendo le prime gare in Champions League nel 2008. Tanta gavetta per l'arbitro tedesco, diventato uno dei più considerati fischietti al mondo solamente nell'ultimo triennio.

Nel 2014, infatti, Brych ha arbitrato la finalissima di Europa League tra Siviglia e Benfica, vinta dagli spagnoli ai calci di rigore: guarda caso, in quel dello Juventus Stadium. Ora, tre anni dopo, arriva l'opportunità di una vita, ovvero la finale di Champions League, in attesa di poter correre per Europei e Mondiali nelle prossime edizioni dei tornei internazionali.

Brych è un avvocato: laureato in legge, lavora per una banca della sua città natale, Monaco. Nel 2004 ha inoltre pubblicato la sua tesi di dottorato in un libro, in cui evidenzia le possibilità e i limiti di promuovere lo sport da parte di un'amministrazione comunale secondo una prospettiva giuridica.

Il direttore di gara tedesco fa inoltre parte della Bavarian Football Association, dove lavora come responsabile per la scoperta di nuovi talenti arbitrali e per lo sviluppo degli stessi. A Cardiff sarà solo l'arbitro Brych, con tutto il mondo concentrato e pronto a giudicare il suo operato in ogni istante della gara.