Juventus, come e dove comprare i biglietti per la finale di Champions League

La Juventus è approdata alla finale di Champions League in programma a Cardiff il prossimo 3 giugno: ecco tutte le info sui biglietti.

Il 2-1 inflitto al Monaco ha permesso alla Juventus di raggiungere la sua nona finale di Champions League della storia, che avrà luogo in quel di Cardiff il prossimo 3 giugno: per i tifosi bianconeri è già partita la caccia ai biglietti, utili per assistere dal vivo ad una gara che rischia di finire dritta nella storia del club. Ecco tutte le info a riguardo su come e dove comprare i tagliandi.

In generale non ci sono più biglietti in vendita, almeno per quanto riguarda quelli gestiti dall'UEFA. Il termine per la presentazione delle domande era stato fissato in martedì 28 marzo, i fortunati verranno informati della loro vincita intorno a metà maggio.

Tuttavia tale vendita era riservata solo a 5500 dei 66000 tagliandi complessivi, suddivisi in quattro categorie di prezzo che vanno dalle 390 sterline alle 60 sterline ciascuno. C’era anche la possibilità di acquistare uno ‘youth package’, che includeva un adulto con figlio a seguito nella Categoria 2 (biglietti che normalmente costano 275 sterline l’uno) ad prezzo di 12 sterline.

I tagliandi per i restanti posti a sedere allo stadio saranno distribuiti agli organizzatori, alle federazioni, ai partner commerciali e ai media e usati come pacchetti di ospitalità aziendali (sono tutti esauriti), mentre per quanto riguarda gli altri 36000 biglietti ancora in vendita verranno divisi equamente per i sostenitori dei due club che si qualificheranno alla finale - Juventus ed una tra Real Madrid ed Atletico.

La Juventus dal canto suo non ha ancora fatto sapere come gestirà i 18000 tagliandi a sua disposizione: probabilmente la vendita avverrà attraverso dei pacchetti che comprenderanno anche il viaggio, così come accaduto per la finale del 2015 disputata contro il Barcellona.

Allora bisognò però aggiungere i costi relativi per il volo o il pullman, e i possessori di un abbonamento per lo 'Juventus Stadium' ebbero diritto di prelazione. Sono attese dunque importanti info a partire dai prossimi>