Mbappè pronto alla rimonta: "Juventus, con il buon umore tutto è più facile"

Ritorno delle semifinali di Champions League, Mbappé manda un messaggio alla Juventus: "Sono pronto, tutto è più facile col sorriso". Farà la storia?

Partiamo dalla base statistica: nessuna squadra ha mai recuperato una sconfitta per 2-0 in casa nelle ultime 14 occasioni nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Al Monaco serve l'impresa delle imprese, contro una Juventus che in questa edizione del torneo europeo ha subito appena due reti, l'ultima delle quali a novembre.

Monaco al completo per fare la storia, supportato da una squadra sulle ali dell'entusiasmo, grazie ad una vittoria in Ligue 1 sempre più vicina e la spensieratezza di un gruppo giovanissimo: il più piccolo, Kylian Mbappé, anche il giocatore che potrebbe diventare in prospettiva uno dei più importanti calciatori al mondo.

Nella sua prima stagione da titolare al Monaco, Mbappé ha stupito tutti per regolarità, qualità e mole di reti segnate in questo 2016/2017. Sarà lui, insieme a Falcao, a mettere in difficoltà la difesa della Juventus, come del reto fatto durante la gara d'andata.

Il classe 1998 potrebbe già finire nella top ten del Pallone d'Oro in virtù della grande stagione giocata, che ha attirato l'interesse delle grandi spendaccione d'Europa: un passaggio in finale aumenterebbe le percentuali di avvicinarsi verso il podio del prestigioso trofeo.

Prêt pour demain soir .

Avec la bonne humeur c'est plus facile #JUVASM pic.twitter.com/xCJlzKMsOn — Kylian Mbappé (@KMbappe) 8 maggio 2017

Dall'alto (o dal basso?) dei suoi 18 anni, lo spensierato Mbappè lancia un messaggio alla Juventus: "Tutto è più facile con il buon umore, sono pronto" ha scritto il francese su Twitter, allegando una foto in cui lo si vede divertito durante l'allenamento pre-semifinale di Champions.

"Il Monaco non ha niente da perdere, giocherà una partita più spensierata e ha giocatori di grande talento" ha evidenziato Max Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida. Proprio quanto mostrato da Mbappé: la squadra di Jardim è fiduciosa e sopratutto spensierata.

Un problema da non sottovalutare per una Juventus ora come ora lanciatissima verso il secondo Triplete della storia del calcio italiano.