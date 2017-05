Juventus, verso un'altra finale di Champions a premiare la crescita societaria

I bianconeri si apprestano a disputare la seconda finale di Champions League in tre anni: Marotta e e Paratici verranno blindati.

Ad un passo dalla seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni, in casa Juventus è tempo di bilanci. Crescita netta, in termini nostrani ed europei, quella proposta dagli uomini di corso Galileo Ferraris; tra lato sportivo e finanziario.

Merito di una politica lungimirante e, soprattutto, vincente. Andrea Agnelli (presidente), Beppe Marotta (a.d.) e Fabio Paratici (d.s.), preferendo i fatti alle chiacchiere, sono riusciti a rilanciare a pieni giri una macchina finita in panne nell'estate del 2006. E, continuando ad alimentare un flusso vincente, la proprietà nelle prossime puntate blinderà l'area sportiva fino oltre l'attuale scadenza targata 2018.

Una stagione per comprendere bene le dinamiche, successivamente un dominio incontrastato nel Belpaese a regalare neanche le briciole alle dirette concorrenti. La Juventus sta per entare nella leggenda con la conquista del sesto Scudetto consecutivo e, parallelamente, ha alzato l'asticella nell'Europa che conta. Il 2015 ha regalato alla Vecchia Signora l'atto conclusivo della massima competizione per club. Il 2017 sta per offrire lo stesso copione, ma questa volta Madama giunge all'appuntamento nel picco massimo di maturità.

Agnelli, mai invadente e rispettoso dei ruoli, ha tramesso ai suoi dipendenti le linee guida fondamentali per poter far parte di un club di tale spessore. Marotta e Paratici, costruendo un'area sportiva di livello assoluto, sono diventati semplicemente gli esponenti più rappresentativi del mercato italiano, pronti a conseguire la consacrazione europea.

Nelle sette stagioni proposte fin qui sotto la Mole, l'ex coppia blucerchiata ha rasentato pressoché la perfezione. Conti rosei, massima competitività in tutte le manifestazioni, acquisti proficui e, il che non guasta, tanto stile Juve. Nel mezzo tre allenatori: Gigi Del Neri, Antonio Conte e Max Allegri, gli ultimi due vincenti.

Il popolo bianconero, costantemente legato all'epoca moggiana, ha saputo affezionarsi ad un nuovo gruppo dirigente. E, valutando lo sviluppo del progetto, la sensazione è che i margini di miglioramento siano ancora notevoli.

Da non sottovalutare la figura di Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, punto di riferimento bianconero. I tifosi, e non potrebbe essere altrimenti valutando quanto proposto dal ceco in campo, lo adorano. E, dal canto suo, il 44enne di Cheb ha saputo ritagliarsi il suo ruolo come dirigente, ottenendo grande autorevolezza.

Madama, sfruttando le incertezze delle altre in big, in Italia ha fatto il vuoto. E, allo stato attuale delle cose, solo un calo fisiologico dei bianconeri potrebbe cambiare nell'immediato le gerarchie.