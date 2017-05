Jardim si inchina a Buffon: "E' stato decisivo, Mbappé ha fatto fatica"

L'allenatore del Monaco nel post-partita ha riconosciuto i meriti della Juventus: "La loro efficacia ha fatto la differenza, così come Buffon".

Il Monaco si è inchinato di fronte alla Juventus ieri sera, pur disputando una buona partita, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Leonardo Jardim ha confermato quanto di buono fatto vedere fino a questo punto della stagione, anche se stavolta è mancata la potenza di fuoco dell'attacco monegasco.

Merito soprattutto della difesa della Juventus e di un uomo in particolare, come racconta Jardim: "Buffon è stato decisivo con le sue parate, soprattutto nel primo tempo. Se avessimo sbloccato la partita all'inizio con quelle occasioni sarebbe stato tutto diverso".

L'allenatore del Monaco ha continuato: "Contro la Juventus è complicato giocare perché non si trovano spazi. Hanno una difesa molto forte ma ho comunque ringraziato i miei giocatori per aver datto il 100%. La prestazione di Mbappé? Ha fatto fatica ma era difficile, deve crescere anche in partite come queste".

Infine: "Abbiamo comunque bisogno di crederci e il modo migliore per crederci pur avendo solo il 5% di possibilità è vincere a Nancy, solo così potremo essere più motivati al ritorno e avere voglia di provare la rimonta".