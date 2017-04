Juventus regina di Champions: 7ª volta in semifinale, più di ogni altra italiana

Grazie allo 0-0 del Camp Nou, la Juventus ha conquistato la 7ª semifinale di Champions League della sua storia: nessuno come lei fra le italiane.

La Juventus esulta per la qualificazione e punta forte alla finale di Cardiff. Lo 0-0 del Camp Nou contro il Barcellona lancia la squadra bianconera come autorevole candidata ad alzare al cielo la Champions League il prossimo 3 giugno e la fa entrare nella storia.

Madama ha conquistato infatti per la 7ª volta le semifinali nell'edizione moderna della Champions League, superando il Milan, fermo a 6 semifinali, e divenendo in questo senso la 'regina' fra le formazioni italiane.

7 - La Juventus raggiunge le semifinali di #UCL per la 7a volta, più di ogni altra italiana nella storia. Signora. #BarcellonaJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) 19 aprile 2017

In 5 delle precedenti 6 occasioni, i bianconeri hanno poi raggiunto la finalissima del torneo. Un dato, quest'ultimo, che non può non alimentare le speranze dei giocatori di Allegri di conquistare alla fine il trofeo.

Venerdì, nel sorteggio di Nyon, la Juventus conoscerà la sua prossima avversaria fra Real Madrid, Atletico e Monaco.