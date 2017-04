Barcellona, è flop in attacco: MSN evanescente e un solo tiro nello specchio

Barcellona sterile contro la Juventus: i catalani tirano una sola volta nello specchio, gara da dimenticare per le 3 stelle Messi, Neymar e Suarez.

Dopo esser stato travolto per 3-0 allo Stadium, il Barcellona continua a mostrare grandi difficoltà nella fase offensiva contro la Juventus anche nella sfida di ritorno del Camp Nou.

Per la prima volta in questa edizione della Champions, la squadra di Luis Enrique non è riuscita a segnare nemmeno un goal nel 1° tempo in una partita casalinga.

0 - Per la prima volta in questa #UCL il Barcellona non ha segnato gol nel primo tempo al Camp Nou. Intrappolato. #BarcellonaJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) 19 aprile 2017

Il dato conferma la solidità della formazione bianconera, che oltre ai quarti di finale di Champions League ha finora dominato il campionato di Serie A ed è arrivato in finale di Coppa Italia. Ma testimonia anche una grande imprecisione al tiro dei giocatori di Luis Enrique.

I 16 tiri del Barcellona nei primi 70 minuti di #BarcellonaJuventus: qualche leggerissimo problema di mira... pic.twitter.com/MmFDCgbeRS — Sergio Chesi (@sechesi) 19 aprile 2017

Dei 19 tiri effettuati dai blaugrana verso la porta di Buffon nei 90 minuti, appena uno ha centrato lo specchio, mentre gli altri 18 sono terminati sul fondo. Su questa statistica ha inciso la prestazione ancora una volta deludente delle 3 stelle dell'attacco catalano: Messi, Suarez e Neymar.

Della 'Pulce' argentina l'unica conclusione che ha costretto Buffon alla deviazione nel 1° tempo, ma gli altri 6 tiri sono finiti fuori. Appena 3 le occasioni create dal numero 10. Impalpabile la prestazione di Suarez, poco e mal servito dai compagni: appena 2 conclusioni per lui, nessuna delle quali nello specchio. Tre, infine, i tiri di Neymar, tutti lontani dai pali di Buffon, con il brasiliano apparso piuttosto nervoso e impreciso.

Considerando tutte le competizioni cui ha partecipato, quella contro la Juventus è soltanto la 2ª volta in questa stagione che il Barcellona non segna almeno un goal al Camp Nou (l'altra volta accadde con il Malaga nella Liga).

Infine quella di questa sera è soltanto la 3ª volta che il Barcellona non ha segnato goal in una doppia sfida di un turno ad eliminazione diretta nella moderna Champions League: ai catalani capitò soltanto nel 2012/13 col Bayern Monaco e nel 2007/08 col Man United. In questi casi si trattava di sfide di semifinale.