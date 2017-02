Boniek annoiato dalla Juventus: "Mi sono addormentato davanti alla tv"

Il grande ex Zibì Boniek non si unisce al coro di esaltazione per la Juventus di Allegri vincitrice ad Oporto: "Lenta e prevedibile, che noia...".

Zbigniew Boniek sa bene cosa significa affrontare il Porto in maglia Juventus giocandosi una posta importante in Europa, visto che proprio il polacco mise a segno uno dei due goal con cui i bianconeri sconfissero i portoghesi nella finale di Coppa delle Coppe del 1984.

Adesso l'ex attaccante della Vecchia Signora è presidente della Federcalcio del suo Paese e non si mostra esattamente entusiasta della squadra di Allegri: "Porto-Juve? Di gran lunga la partita più noiosa che ho visto in questi ottavi di finale, mi sono anche addormentato davanti al televisore - racconta al 'QS' - la Juve è arrivata in Portogallo con l’unico obiettivo di non rischiare niente. Poi la partita è andata bene perché loro sono rimasti in dieci quasi subito".

Quanto ai meriti di Higuain e compagni, Boniek li vede così: "Mi è sembrata la solita Juve solida e cinica che ha fatto stancare l’avversaria e poi ha colpito quando nessuno poteva aspettarselo. Però il suo gioco è anche lento e spesso prevedibile: un copione già visto molte volte in questa stagione. Ha ottenuto quello che voleva, ma non posso dire di essere rimasto impressionato dalla qualità del gioco...".