Alex Sandro ricomincia dal Porto: in arrivo il rinnovo con la Juventus

L'ottima esperienza al Porto permise ad Alex Sandro di approdare alla Juventus, oggi il rinnovo passa proprio dalla gara all'Estadio do Dragao.

La Juventus si appresta a dire la sua all'Estadio do Dragao, impianto ben conosciuto da Alex Sandro. Il terzino brasiliano, approdato alla corte della Vecchia Signora nell'agosto del 2015, ha vestito la casacca del Porto per quatto stagioni, vincendo in Portogallo due campionati e tre Supercoppe di Portogallo. Crescita costante, prestazioni da urlo, investimento bianconero da 26 milioni.

La prima annata sotto gli ordini di Massimiliano Allegri è andata nel migliore dei modi: 32 presenze impreziosite da 2 goal. Nella seconda stagione nel capoluogo piemontese, sebbene valutando la bontà del profilo dubbi non ce ne fossero, l'evoluzione fin qui conseguita è delle più totali: 27 gettoni e 1 centro, ma la sensazione è che il bello debba ancora venire.

Il 26enne di Catanduva ha stregato tutti, continuità di rendimento straordinaria, esponente illustre della corsia mancina a carattere internazionale. Un'evoluzione netta che ha spinto, senza tanti sentimentalismi, Patrice Evra a salutare anzitempo la sua avventura italiana, stufo di dover ricoprire, giustappunto, il ruolo di vice Alex Sandro.

Madama ha in casa un assoluto top player, sondato nei mesi scorsi dal Manchester City. Pep Guardiola avrebbe voluto portare nella Premier League sia il laterale verdeoro sia Leonardo Bonucci, mettendo sul tavolo veri e propri soldoni. Nulla da fare, in corso Galileo Ferraris non hanno preso minimamente in considerazione questa prospettiva, chiudendo la porta a tripla mandata. E se per il centrale viterbese, da qualche mese, il rinnovo è realtà, presto anche Alex Sandro potrebbe prolungare il suo contratto con i campioni d'Italia.

In tal senso i ragionamenti di rito sono già scattati, missione chiara: blindare il brasiliano. Alex Sandro per la Juventus rappresenta tanto, esterno totale superlativo nelle due fasi, merce rara da scovare sul mercato – perlopiù – a cifre umane. E, anche in questo caso, il 4-2-3-1 sta valorizzando le caratteristiche di un giocatore perfettamente a suo agio in un sistema di gioco arioso.

Le sirene in estate non mancheranno. Ma la Juventus, si sa, non è società venditrice. A meno che non siano gli stessi diretti interessati a chiedere la cessione. Nome e cognome: Paul Pogba. I margini di miglioramento non mancano. Alex Sandro, da quando è sbarcato nel Belpaese, ha fatto registrare una crescita a tutto tondo. Sedute tattiche personalizzate, analisi video sugli aspetti da perfezionare, ecco il modus operandi che ha portato il numero 12 zebrato a giganteggiare nella corsia d'appartenenza.

Un pizzico di emozione, abbracci di rito con i vecchi compagni, e poi a mille per spingere la Juventus a portare la qualificazione sui binari zebrati. Insomma, per Alex Sandro si preannuncia una partita speciale.