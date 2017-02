Da Principino a... riserva della Juventus: nel 4-2-3-1 non c'è spazio per Marchisio

Contro il Porto Allegri è intenzionato ad affidare le chiavi del centrocampo della Juventus a Pjanic e Khedira, con Marchisio relegato in panchina.

Le ultime due uscite da titolare contro Cagliari e Palermo non traggano in inganno: Claudio Marchisio, complici gli ultimi infortuni patiti che lo hanno costretto ai box per diversi mesi, non è più imprescindibile per la Juventus. Tradotto significa che il numero 8 è in realtà il numero 12 della squadra. La prima riserva, tanto per capirci.

Contro il Porto, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, infatti, non ci sarà spazio per lui se non a gara in corso. Secondo 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', infatti, Massimiliano Allegri è orientato a consegnare le chiavi del centrocampo a Sami Khedira e Miralem Pjanic. Il bosniaco, tenuto a riposto venerdì scorso, è completamente ristabilito ed a fargli posto sarà proprio Marchisio.

Il che non significa che da qui al termine della stagione il 'Principino' sarà relegato sempre in panchina. Più semplicemente che se Khedira e Pjanic stanno bene, e in mancanza di esigenze dettate da turnover o squalifiche e infortuni, Marchisio dovrà accontentarsi di un ruolo di secondo piano.

Risolto il nodo a centrocampo, e con il reparto offensivo delineato con la collaudatissima batteria di trequarti formata da Mandzukic, Dybala e Cuadrado alle spalle di Higuain, è la difesa a tenere in ansia Allegri. Ed in particolar modo le condizioni fisiche di Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.

I due difensori stanno cercando di smaltire i rispettivi infortuni al flessore destro e a quello sinistro in tempo per mercoledì, ma a Vinovo si lavora con cautela. E, soprattutto, c'è l'obbligo di prendere in considerazione eventuali soluzioni alternative.

Fermo restando che sulle corsie laterali ci saranno certamente uno tra Dani Alves e Lichtsteiner a destra (ballottaggio che verrà sciolto all'ultimo) ed Alex Sandro a sinistra, Allegri deve solo scegliere il partner di Bonucci nel cuore della retroguardia.

Qualora l'intero reparto difensivo fosse a disposizione, il tecnico livornese opterà per uno tra Chiellini e Barzagli. In caso di forfait di entrambi, le scelta ricadrà su Daniele Rugani o Medhi Benatia. La presenza in campo contro il Palermo del marocchino fa pensare ad una posizione di vantaggio dell'ex Empoli, che ormai si muove in campo come un veterano. E l'eventuale presenza dal 1' al Dragao non farebbe che certificarne la definitiva consacrazione.