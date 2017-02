Panucci ci scommette: "100 euro sul Real e uno sul Napoli"

Christian Panucci, ex Real di fine anni '90, dà quasi per spacciato il Napoli al 'Bernabeu': "Dipende tutto dal Madrid...".

Per Christian Panucci, non c'è partita... o quasi. Real Madrid-Napoli, secondo l'ex difensore dei 'Blancos', vede i pronostici tutti in favore della squadra di Zidane.

Intervistato da 'Marca', uno dei pilastri degli spagnoli dal 1996 al 1999 non ha dubbi: "Punterei 100 euro sul Real e uno sul Napoli... Gli azzurri giocano un buon calcio e hanno qualche possibilità, ma dipende tutto da come entrerà in campo il Madrid perchè è la favorita e ha calciatori con esperienza in questa competizione".

"Il Napoli gira la palla velocemente e il Real è abituato a questo tipo di partite - aggiunge Panucci - Per gli italiani è una finale, sono una squadra giovane a cui i Blancos devono prestare attenzione. Ma è ovvio che siano i favoriti".

Partenopei in crescita e meritevoli di giocarsela, ma lontani dall'essere candidato ad alzare la Champions: "Prenderei in giro me stesso se lo dicessi...", così conclude l'ex difensore.