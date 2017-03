Serata amara a Lione, Totti malinconico: "Ti manca la Roma? Manca a tutti"

Al termine della gara di Lione, dopo altri 90 minuti in panchina, Totti si ferma con un giornalista: "Ti manca la Roma? Quella manca a tutti".

La telenovela, iniziata l'anno scorso con le dichiarazioni di Totti a 'Rai Sport' e rinfocolata dal successivo attacco della moglie Ilary Blasi nei confronti di Luciano Spalletti, sembra pronta a ricominciare dopo una lunga pausa.

Il capitano infatti in questa stagione è stato fin qui utilizzato davvero con il contagocce tanto da collezionare appena dieci minuti nelle ultime tre decisive partite giocate dalla Roma contro Lazio, Napoli e Lione.

Ovvio quindi che, dopo tre sconfitte, il caso Totti nella Capitale torni all'ordine del giorno con i tifosi che si chiedono se davvero il loro capitano non sarebbe stato utile per fare rifiatare un Dzeko apparso in evidente debito d'ossigeno.

Il tutto mentre Totti, intercettato da un giornalista che qualche anno fa seguiva i giallorossi nella zona mista dello stadio di Lione, ha risposto laconico quando lo stesso gli ha rivelato di sentire la mancanza della Roma: "Quella manca a tutti".

A tutti, forse. A Totti sicuramente. Il numero 10 infatti, pur senza far polemica, sta ovviamente soffrendo nel guardare le partite dei suoi compagni seduto in panchina. Panchina che, per Spalletti, dopo le ultime tre sconfitte rischia insomma di tornare bollente.