Goal Economy - Mercato fiacco... ma solo in Italia

Marco Bellinazzo de "Il sole-24 ore" analizza il mercato invernale: pochi colpi a effetto in Serie A, ma altrove c'è voglia di investire.

Nonostante i richiami del Governo a contingentare le spese, anche in questa sessione invernale la Chinese Super League è stata protagonista. Certo non come lo scorso anno in cui superò la Premier britannica per quantità di investimenti. Tuttavia, il colpo più importante in termini economici, e non solo, resta quello di Oscar, passato dal Chelsea allo Shanghai Sipg per 60 milioni di euro. In Italia il Napoli ha realizzato le due operazioni più rilevanti in entrata e uscita (con un mini saldo positivo) per un turn over sul fronte offensivo, mentre la Juventus, sempre più lungimirante, e sempre più padrona del mercato nazionale, ha programmato il futuro prossimo assicurandosi due dei migliori prospetti in circolazione.

IL MERCATO ITALIANO

I due trasferimenti con i corrispettivi più alti sono stati quelli di Leonardo Pavoletti dal Genoa al Napoli per 18,00 milioni più bonus e di Manolo Gabbiadini che sempre dal Napoli è passato al Southampton per 17 milioni più tre milioni di bonus. Anche se in prospettiva l’operazione più onerosa è quella messa a segno dall’Inter con Roberto Gagliardini prelevato dall’Atalanta con un prestito oneroso biennale più il riscatto che potrebbe portare a un prezzo d’acquisto definitivo di oltre 25 milioni (due milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a venti milioni di euro più altri due milioni di euro di bonus). I nerazzurri hanno anche preso in prestito Trent Sainsbury dal Jiangsu Suning , difensore australiano classe 1992.

La Juventus ha puntellato il centrocampo con Rincon (pagati al Genoa 8 milioni più uno di bonus) e soprattutto guardato al ringiovanimento della rosa. Da qui l’acquisto di Mattia Caldara e Riccardo Orsolini. Caldara, classe 1994, resta in prestito all’Atalanta fino al 30 giugno 2018.

Il club bergamasco ottiene 15 milioni fissi più 6 di bonus. E inoltre ricaverà un premio di valorizzazione di massimi 4 milioni di € al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Per Orsolini (classe 1997) all’Ascoli va un corrispettivo fisso di 6 milioni, più 4 milioni di possibili bonus e resterà nelle Marche fino a fine stagione.

La Roma e il Milan, rispettivamente per problemi di fair play finanziario e di cessione societaria ancora in itinere, si sono accontentati di prestiti (Grenier nel primo caso, Deulofeu e Ocampos nel secondo). La palma degli incassi spetta all’Atalanta e al Genoa che hanno saputo valorizzare giovani o calciatori già pronti per il salto in una big. Le squadre sull’orlo della Serie B (Crotone, Pescara e Palermo) hanno scelto di non investire somme importanti e di fare cassa dove possibile.

Il colpo più intrigante per il rapporto qualità/prezzo potrebbe rivelarsi l’innesto di Saponara nella Fiorentina.

IL MERCATO INTERNAZIONALE

La Premier League è il campionato che ha di più con oltre 250 milioni di euro, seguito dalla Chinese Super League che ha investito circa 220 milioni. Importanti i movimenti della Ligue1 francese con oltre 150 milioni di spese. In Francia rispetto allo scorso anno si è registrato un incremento di oltre il 300% delle spese. Si è speso di più anche in Bundesliga (+130%) e Italia (45%), anche se i club tedeschi e italiani si sono fermati sotto il tetto dei cento milioni.

A sorpresa i club della Championship britannica hanno speso con 50 milioni quasi il doppio della Liga spagnola. Il miglior saldo positivo tra entrate e cessioni l’ha fatto registrare il Campeonato Brasileiro con 60 milioni di euro. Sul podio finiscono anche la Liga Portoghese (50 milioni) e la Primera Division argentina (40 milioni circa).

In assoluto i trasferimenti più costosi sono stati, oltre a quello già citato di Oscar, quello di Julian Draxler passato dal Wolfsburg al PSG per 40 milioni di euro e quello portato a termine dal Manchester City prendendo Gabriel Jesus dal Palmeiras per 32 milioni. Gonçalo Guedes del Benfica è passato sempre al Psg per 30 milioni, Dimitri Payet dal West Ham Utd al Marsiglia della nuova proprietà americana per 29 milioni e Odion Ighalo dal Watford al Changchun Yatai per 23 milioni.