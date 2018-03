Milan-Inter da Oscar: le nomination per un derby da Champions

Quattro goal nelle ultime quattro presenze in campionato, lo status di titolare ormai quasi acquisito, l'azzurro che conta all'orizzonte: Patrick Cutrone è indiscutibilmente il grande protagonista della rimonta rossonera, partita simbolicamente proprio da un suo goal, pesantissimo, nel Derby di Coppa Italia che ha rappresentato il punto di svolta della stagione del Milan. Si candida a vivere la sua prima stracittadina da titolare.

In casa Inter invece il volto da copertina non può che essere Mauro Icardi, al rientro dopo oltre un mese di stop. Atteso come il salvatore della patria, il capitano nerazzurro ha già messo la firma sul derby d'andata con una storica tripletta e non può che essere considerato l'antagonista principale per il Diavolo. 18 goal in 22 presenze in campionato, anche per i bookmakers è lui il favorito per finire sul tabellino dei marcatori.